В Беларуси новый размер суточных. Для работников, направляемых в служебные командировки по территории Беларуси, теперь это 13 рублей. Также были внесены изменения касательно командировок как внутри страны, так и за границу.



Если сотрудник направляется для работы в один населенный пункт, а временно проживает в другом, то возмещение расходов по найму жилья будет производиться только при наличии подтверждающих документов.

Елена Пещенко, замначальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси

Елена Пещенко, замначальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Когда работник выбирает место проживания в период своего командирования, он может проживать не только в гостиницах, но и у физических лиц, которые уплачивают профналог, у индивидуальных предпринимателей, в санаториях, профилакториях. Единственное исключение, когда не подлежат возмещению расходы по найму жилого помещения, - это проживание в агроэкоусадьбах".