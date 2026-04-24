В Беларуси операторов сотовой связи начнут штрафовать за плохое качество услуг

"Решение принимает, конечно, суд, и он будет принимать во внимание все условия. То есть, например, какое количество населенных пунктов не охвачено, насколько не охвачено, насколько принимались оператором меры для того, чтобы это сделать. Потому что иногда действительно есть условия, когда это очень сложно. Например, населенный пункт находится на территории, где вокруг сплошные заповедные земли и построить объект практически невозможно. Установлены требования по скорости, которая должна обеспечиваться мобильными сетями в зависимости от категории населенного пункта. По итогам 2026 года, например, для города Минска и областных центров практически в два раза увеличиваются эти требования. Скорость должна будет составлять 60 Мбит/с, для остальной территории - 10 Мбит/с. Для районных центров - 25 Мбит/с".