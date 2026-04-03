В Беларуси определены сроки приема документов в первые классы. В этом году родители смогут следить за ходом кампании в режиме реального времени - на сайтах школ появятся данные о поданных заявлениях и свободных местах. Это поможет заранее оценить ситуацию и сделать выбор.

Приемная кампания в первые классы в этом году стартует 12 июня

С этого дня школы по всей стране начнут принимать документы от родителей будущих учеников. Процесс организуют поэтапно и в соответствии с установленными контрольными цифрами. При этом ключевым принципом останется привязка к месту проживания ребенка.

Так, в первую очередь пакеты документов примут от семей, проживающих в закрепленных за учреждениями микрорайонах. Для них прием продлится до 15 августа. Затем, при наличии свободных мест с 17 по 28 августа заявления смогут подать родители из других районов. Зачисление в этом случае будет проходить в порядке очереди.

Ольга Кондрашкина, главный специалист управления главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

"График устанавливается таким образом, чтобы было удобно всем родителям прийти в школу и подать документы. Комиссии будут работать в рабочие дни с 8:00 до 20;00 вечера по субботам. Для зачисления ребенка в школу необходимы следующие документы: медицинская справка установленного образца, свидетельство о рождении и заявление от законных представителей".

До 8 апреля школы обновят информацию на своих сайтах. Там появятся данные о закрепленных за учреждениями микрорайонах, количестве мест и сроках приема. Кроме того, с 4 мая по 28 августа будет работать тематическая горячая линия. Специалисты ответят на все волнующие родителей вопросы.