15 мая в Беларуси отмечают Международный день семьи!

В нашей стране насчитывается 2,6 млн. семей, из которых свыше 43 % воспитывают детей до 18 лет. Престиж семьи в Беларуси растет. Только в прошлом году более 60 % белорусов заключили первый брак. Всего же в 2024-м свыше 46 тысяч пар скрепили свои отношения брачными узами.

Для большинства семей в нашей республике крепким фундаментом остается рождение детей. Число многодетных с каждым годом растет. Троих и более детей в Беларуси сегодня воспитывают свыше 9 % от общего количества. А это порядка 123 тысяч семей. Самое большое количество многодетных проживает в Брестской, Гомельской и Минской областях.