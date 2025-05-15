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В Беларуси отмечают Международный день семьи
15 мая в Беларуси отмечают Международный день семьи!
В нашей стране насчитывается 2,6 млн. семей, из которых свыше 43 % воспитывают детей до 18 лет. Престиж семьи в Беларуси растет. Только в прошлом году более 60 % белорусов заключили первый брак. Всего же в 2024-м свыше 46 тысяч пар скрепили свои отношения брачными узами.
Для большинства семей в нашей республике крепким фундаментом остается рождение детей. Число многодетных с каждым годом растет. Троих и более детей в Беларуси сегодня воспитывают свыше 9 % от общего количества. А это порядка 123 тысяч семей. Самое большое количество многодетных проживает в Брестской, Гомельской и Минской областях.
Тенденциям многодетности во многом способствуют меры, принимаемые на государственном уровне: от выплаты пособий в связи с рождением и воспитанием детей до гарантий и льгот в сфере образования, здравоохранения, трудового, налогового, а также пенсионного законодательства.