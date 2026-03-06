В Беларуси появится единый Республиканский совет по поддержке одаренной и талантливой молодежи

В Беларуси создадут единый Республиканский совет по поддержке одаренной и талантливой молодежи, а также перспективных проектов. До этого действовали 4 коллегиальных формирования. В его состав вошли представители образования, науки и культуры, депутатского корпуса, отраслевых госорганов и общественных объединений.

"Развитие науки невозможно без одаренных ученых, а также инновационных проектов и идей. Было принято решение объединить работу грантовых поддержек как новых проектов, так и одаренной молодежи в единую систему, чтобы мы могли обеспечить поддержку талантливым молодым белорусам со школьной скамьи, реализацию их самых смелых идей. С одной стороны, это позволит не потерять ни одного из одаренных сограждан, реализовать им себя и в реальном секторе экономики, и в академической, отраслевой, вузовской науке, госуправлении. С другой стороны, оперативно обеспечить внедрение новых инновационных идей, а главное - сохранить имеющийся у нас сплав молодости и опыта".