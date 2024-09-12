В Беларуси продолжается регистрация на репетиционное тестирование - какие предметы в топе

В Беларуси продолжается регистрация на репетиционное тестирование. Сейчас в разгаре первый этап. Проверить свои знания можно по 15 учебным предметам. В топе у школьников - математика, физика и русский язык. Как проходит первый этап РТ, узнал Сергей Ладысев.

Поступить в университет на выбранную специальность - мечта абитуриента. Но перед поступлением - еще ЦТ и экзамен. Чтобы избежать стресса, опробовать силы можно во время репетиции. Условия, как на реальных испытаниях, но психология все же другая. Желающих пройти первый этап принял Белгосуниверситет.

Артур Торотько, учащийся СШ № 10 г. Минска:

"Учусь в 11-м классе сейчас и хочу оценить свои знания на данном РТ. Я хожу раз в неделю 4 часа в БГУИР, туда, куда я собираюсь поступать. Репетитор очень помогает мне".

Мария Обухова, учащаяся СШ № 87 г. Минска:

"Я достаточно творческий человек, мне нужно что-то такое, чтобы можно было применить и физику с математикой, и творческие какие-то способности. Во-первых, физика дает много возможностей, во-вторых, именно для архитектуры мне необходима физика".

Удобный график для школьников

Основной площадкой для сдачи РТ в БГУ стал Институт дополнительного образования. Здесь каждый день проверить свои знания приходят более 150 абитуриентов. График проведения репетиционного тестирования сделали максимально удобным для школьников.

Вадим Митенков, начальник Учебного центра доуниверситетской подготовки Института допобразования БГУ:

"В нашем пункте тестирования проходят ежегодно около 17 тыс. абитуриентов будущих. Проводим тестирование мы в соответствии с графиком. График у нас построен таким образом, что по будним дням тестирование начинается в 16:00, по субботам две смены: в 10:00 и в 14.00. Каждый день используются три поточные аудитории. И примерно это 140-150 человек".

Факт Правила и требования не изменились

Что касается правил, то они как на ЦТ и ЦЭ: нельзя опаздывать, использовать вспомогательные пособия или доплитературу. Для входа нужен паспорт, пропуск и черная гелевая ручка.

Елена Андриянова, замначальника Учебного центра доуниверситетской подготовки Института допобразования БГУ:

"Участник прибывает к названной аудитории и проходит контроль. Расписывается в протоколе о том, что он ознакомлен с правилами проведения. Мобильные телефоны и другие средства связи должны быть сданы в гардероб".

Задания в тестах соответствуют школьной программе. Но кроме обычных уроков в учреждениях образования дополнительно создают факультативы и курсы.

Елена Гарост, учитель гимназии № 18 г. Минска:

"Залог успеха проведения факультативных занятий - то, что мы начинаем проводить их уже в десятом классе. И рассчитаны они на два года. За два года мы разбиваем на блоки и прорабатываем постепенно каждый блок, который ребята потом будут решать в новом централизованном экзамене".

Александр Максимович, учитель гимназии № 18 г. Минска:

"Во многом мы используем упор на даты, определения, имена, как раз то, что необходимо в РТ".

Факт В топе - математика, физика, химия и языки

Каждый абитуриент выбирает те предметы, которые нужны для поступления в вузы. Но как показывает практика проведения РТ, до сих пор в топе у школьников - математика, физика, химия и языки. И чтобы сдать предметы на высокие баллы, у каждого - своя формула успеха.

Анна Тарасюк, учащаяся гимназии № 18 г. Минска:

"Я планирую сдавать русский язык, математику и английский. Я уже проходила первый этап РТ по предмету русский язык. Могу сказать, что задания были посильные. Были моменты, над которыми стоило посидеть, подумать, но в целом, я думаю, что при должной подготовке вполне возможно сдать ЦТ в будущем на хорошие высокие баллы".

Иван Яновский, учащийся гимназии № 18 г. Минска:

"На РТ пока что еще не успел сходить в этом году. В прошлом году ходил. Могу сказать, что, конечно, это бесценный опыт. Ты погружаешься в атмосферу экзаменов, пытаешься справиться со своими нервами и в целом понимаешь, как это все происходит. Естественно, на самих экзаменах тебе будет гораздо легче из-за этого".