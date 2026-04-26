В Беларуси проходят памятные мероприятия к 40-летию аварии на ЧАЭС

26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Эта дата стала символом мужества, невосполнимых потерь и уроком для всего человечества.

В память о погибших и в знак уважения к подвигу ликвидаторов по всей Беларуси проходят памятные мероприятия. Люди разных поколений собираются у мемориалов. Звучат слова благодарности тем, кто, рискуя жизнью и здоровьем, участвовал в устранении последствий крупнейшей техногенной аварии - пожарным, военным, инженерам, врачам, строителям.