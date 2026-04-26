В Беларуси проходят памятные мероприятия к 40-летию аварии на ЧАЭС
Автор:Редакция news.by
26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Эта дата стала символом мужества, невосполнимых потерь и уроком для всего человечества.
В память о погибших и в знак уважения к подвигу ликвидаторов по всей Беларуси проходят памятные мероприятия. Люди разных поколений собираются у мемориалов. Звучат слова благодарности тем, кто, рискуя жизнью и здоровьем, участвовал в устранении последствий крупнейшей техногенной аварии - пожарным, военным, инженерам, врачам, строителям.
Во многих храмах сегодня возносятся молитвы о жертвах аварии. По всей стране проходят минуты молчания. Это напоминание о хрупкости мира, о том, как важно извлекать уроки из трагических событий.