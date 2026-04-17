В Беларуси провели второй этап подведения итогов комплексной проверки боеготовности ВС

В Беларуси в Вооруженных силах провели второй этап подведения итогов комплексной проверки боевой готовности. В центре внимания анализ действий соединений и воинских частей в ходе отработки учебно-боевых задач на полигонах и участках местности, выявление направлений для их дальнейшего совершенствования.

В ходе подведения итогов дана оценка всем привлекаемым к проверке подразделениям. Полученные результаты и опыт будут переведены в практическую плоскость и послужат основой для дальнейшей корректировки способов подготовки к ведению боевых действий в интересах защиты Беларуси.