В Беларуси проверяют боеготовность - военнообязанные из запаса отправляются в воинские части

"В ходе данных мероприятий военнообязанные прежде всего обучатся и овладеют новой техникой, восстановят навыки по владению техникой, которая у них была, когда они проходили срочную службу или службу в резерве. Отрадно видеть, что военнообязанные, которые прибывают на данный курс сбора, с удовольствием идут в Вооруженные Силы, с удовольствием принимают участие в сборовых мероприятиях. Это говорит о том, что наше население переживает за судьбу страны, за нашу национальную безопасность".