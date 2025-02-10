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В Беларуси проверяют боеготовность - военнообязанные из запаса отправляются в воинские части
В Беларуси продолжается проверка боеготовности. Сейчас идет призыв из запаса военнообязанных. Мужчины отправляются в воинские части Вооруженных Сил для их укомплектования.
Личному составу, в том числе военнообязанным из запаса, предстоит подготовить вооружение и технику к применению и выйти в назначенные районы.
Александр Шальпук, начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси:
"В ходе данных мероприятий военнообязанные прежде всего обучатся и овладеют новой техникой, восстановят навыки по владению техникой, которая у них была, когда они проходили срочную службу или службу в резерве. Отрадно видеть, что военнообязанные, которые прибывают на данный курс сбора, с удовольствием идут в Вооруженные Силы, с удовольствием принимают участие в сборовых мероприятиях. Это говорит о том, что наше население переживает за судьбу страны, за нашу национальную безопасность".
Во время проверки на службу поступят гражданские автомобили от предприятий народного хозяйства. Военнослужащим также предстоит осмотреть и распределить технику в подразделения.