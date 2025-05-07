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В Беларуси будет учреждена новая национальная радиопремия
В Беларуси появится новая национальная премия - "Радиотриумф". Ее будут присуждать лучшим работникам FM-волн.
Ассоциация индустрии радиовещания совместно с Министерством информации Республики Беларусь разрабатывает положение и продумывает номинации. В борьбу включится вся FM-палитра медиаполя (а это 68 радиопрограмм).
В Беларуси активно развивается и вещание на иностранных языках, чтобы жители соседних государств знали нашу повестку без искажений. Беспрерывный эфир ведется и на приграничных территориях, в частности, на границе с Польшей.
Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио:
"То, что польские власти болезненно реагируют на то, что мы делаем, говорит только о том, что работа выполняется эффективно и успешно. В Польше очень сильно обострилась информационная повестка, так как у них сейчас идет предвыборная агитация, появляется много скандалов, громких заявлений, провокационных действий. Поэтому мы стремимся быть в этой повестке и прекрасно понимаем: то, как мы смотрим на события со своей стороны, им не всегда можно так озвучить, потому что альтернативы, о которой они говорили, там нет вообще".
Параллельно пишется и книга, посвященная 100-летию Белорусского радио. Ведущие и корреспонденты работали в архивах. Настоящее откровение для любителей слушать и слышать презентуют осенью.
А 7 мая в "Актуальном интервью" на "Первом информационном" будет рассказано о том, много ли слушателей на FM-волнах сегодня и чем завоевывают аудиторию - юмором или шансоном.