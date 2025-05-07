В Беларуси будет учреждена новая национальная радиопремия

"То, что польские власти болезненно реагируют на то, что мы делаем, говорит только о том, что работа выполняется эффективно и успешно. В Польше очень сильно обострилась информационная повестка, так как у них сейчас идет предвыборная агитация, появляется много скандалов, громких заявлений, провокационных действий. Поэтому мы стремимся быть в этой повестке и прекрасно понимаем: то, как мы смотрим на события со своей стороны, им не всегда можно так озвучить, потому что альтернативы, о которой они говорили, там нет вообще".