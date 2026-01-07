В Беларуси рождественские богослужения объединили тысячи верующих

Вместе с Белорусской православной церковью Рождество отмечают в монастырях Афона, а также Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская православные церкви.

Православие занимает ведущее место в религиозной жизни страны. Белорусская православная церковь объединяет 1737 православных приходов.

Праздничные богослужения объединили тысячи верующих.

Молитвенным центром в Минске традиционно стал Свято-Духов кафедральный собор, где божественную литургию и великую вечерню возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Православные отмечают один из главных праздников

От ночных божественных литургий до великой вечерни. Рождество объединило православных верующих в одном единственном молитвенном пространстве. И когда мы говорим о церкви, здесь важно понимать, что она не ограничивается стенами и иконами. У настоящего христианина Бог всегда живет в сердце. А смирение, с которым родился Иисус Христос, становится примером для современного человека.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас с праздником Рождества Христова. Праздник, который начинает год, праздник, который сугубо вдохновляет всех людей, несет радость, любовь, мир, спокойствие, надежду на следующие дни и месяцы наступившего года. Историческое событие, которое мы вспоминаем, оно к тому располагает. Мы вспоминаем пришествие на землю спасителя мира, сына Божьего, который стал сыном человеческим, тем самым засвидетельствовал свою необычайную любовь ко всему человечеству и каждому из нас".

Рождество Христово - это праздник, который обращен к сердцу человека. Через молитву и богослужение верующие вспоминают евангельское событие - рождение спасителя мира, пришедшего не во славе, а в смирении и любви.

В рождественских богослужениях принимают участие и священнослужители, для которых этот праздник - итог многолетнего пастырского пути.

Протоиерей Игорь Коростелев, настоятель прихода храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость":

"Чувствуется, что люди этот праздник особо чтут. И мы можем повторить слова ангела, который обратился сегодня к пастушкам и сказал, что великая радость на земле и у каждого человека, ибо Господь хочет каждого человека спасти. Поэтому, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с этим огромным праздником".