Александр Лукашенко в Рождество посетил храм в Минском районе
7 января весь православный мир отмечает Рождество Христово. В светлый праздник рождественскую свечу в храме под Минском зажег и Президент Беларуси. Александр Лукашенко по традиции в важные для верующих дни посещает небольшие обители.
7 января в церкви в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница" в деревне Околица с прихожанами глава государства говорил о том, что волнует многих в это непростое время - о мире, о детях, о традиционных ценностях. И, конечно же, всех белорусов настраивал на работу после длинных новогодних и рождественских праздников. От труда каждого зависит, как будет складываться в итоге жизнь страны.
Светлый праздник Рождества
Колокольный звон на всю живописную округу. Теперь каждый знает - в этих местах под Минском есть свой храм. Его возводили почти 10 лет. Особенность раубичского пейзажа в том, что два ряда холмов пресекаются наподобие креста. Строить здесь церковь - сам бог велел.
Площадка под строительство святыни в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница" - на историческом месте явления образа. Его увидели на сосне в этих краях еще в XVI веке. Здесь даже когда-то была церковь, пришлось возрождать приход и строить не просто храм, а настоящий духовный центр для здешних мест.
Протоиерей Андрей, настоятель храма иконы Божией Матери "Млекопитательница":
"Это семейный храм, даже как икона Божьей Матери. Всегда есть люди, которым этот храм нужен. Тем более что здесь в околице будут строиться новые кварталы многоэтажные. Я думаю, что как раз тогда и храм будет более востребован. Придет его время".
Президент зажег рождественскую свечу в храме под Минском
Рождественское утро Александр Лукашенко по традиции проводит вместе с верующими. И по обычаю в небольших и уютных храмах. Их немало на белорусской земле. Президент не раз говорил, что любит бывать в таких - без лишнего величия и помпезности, но с большой душой.
Именно такая уютная атмосфера настраивает на светлый лад, добрый и откровенный разговор с людьми. Но прежде Александр Лукашенко зажигает рождественскую свечу вместе с владыкой Вениамином и младшим сыном.
Лукашенко: Каждый человек должен найти дорогу к храму
Мгновение раздумий... Для христиан Рождество - особый день и особое торжество, один из главных и один из самых почитаемых праздников. Богослужения проходят по всей стране. Для православных верующих это время духовности и гармонии, время добрых дел и чистых мыслей.
Лукашенко: Каждый человек должен найти дорогу к храму, и никто не должен этому препятствовать
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, посещая храм на Рождество
"Многие-многие люди в этот светлый добрый праздник свои взоры обращают к Господу. Находясь в этом светлом месте, хочу всех вас (и наших белорусов - тех, кто нас услышит) поздравить с этим светлым долгожданным праздником", - сказал Александр Лукашенко.
Как отметил глава государства, Беларусь является многоконфессиональной страной. Александр Лукашенко в Рождество обратился к представителям конфессий с пожеланиями мира и добра. "У нас есть и другие верующие. И мы как православные (самая большая конфессия), и я как Президент хотим из этого храма обратиться к ним - католикам, мусульманам, иудеям и другим маленьким нашим конфессиям - с пожеланиями мира и добра. Пусть они знают, что мы не только не забываем, но и хорошо помним о них, очень по-хорошему к ним относимся", - заявил он.
В этой связи белорусский лидер напомнил, в чем заключается суть белорусской политики в отношении религиозных конфессий. "Каждый человек должен найти дорогу к храму. И никто этому препятствовать не должен", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства также поблагодарил священнослужителей за то доброе, что было сделано в Беларуси. Это касается и сохранения мира в стране. "Белорусов даже критиковали: они все про мирное небо! А сейчас как никогда наши люди поняли, что такое мирное небо над головой. Я же всегда говорил, что если будет мир, все остальное (в шутку я говорил) мы купим. А чтобы купить, мы заработаем, - подчеркнул Президент. - Мы все сделаем сами своими руками. Главное, чтобы было тихо, спокойно и мирно. И то, что сегодня мир у нас в стране, огромная заслуга наших священнослужителей".
Мир, согласие, планы на будущее
Жить в согласии, не глядя на то, кто и какому богу молится. Наша пресловутая толерантность и веротерпимость (к чему приводит нетерпимость, на себя прочувствовали многие государства) стали залогом спокойной жизни в стране и как нельзя лучше вписались в философию белорусов. А она простая: жить в мире и добиваться всего своим трудом.
Александр Лукашенко напомнил, что после Рождества заканчивается череда праздников, наступают трудовые будни. Он отметил, что праздники были мирными, добрыми и прошли под мирным небом.
"Кто-то, может быть, и не отдыхал. Вы знаете, что ни мне, ни военным в это время отдыха никакого быть не может, когда отдыхают наши люди, когда они расслаблены, больше думают о себе и семье, - заявил глава государства. - Людям в погонах да и мне как Главнокомандующему в это время не до отдыха. Но ничего страшного, это мы все выдержим. А миллионам и миллионам белорусов надо приниматься за работу".
"Задачи ясны. Цели определены. Хотим жить хорошо - надо выполнить то, что мы недавно наметили. Поэтому за работу", - сказал Президент.
Президент о святынях в жизни каждого белоруса
Т.е. за высоким не забывать о конкретных делах. Длинные новогодние праздники на старте года немного расхолаживают, но именно прозвучавший от Президента месседж как никогда бодрит, не дает забыть о таких, казалось бы, будничных, но нужных хлопотах. Кстати, в дар новому храму и его прихожанам Александр Лукашенко преподносит икону Минской Божьей Матери (ее почитают как главную святыню Беларуси и всегда уповают на помощь).
"Мир сегодня очень сложный, запутан до невозможности. Может, наша главная святыня и поможет нам в этом темном, запутанном, непонятном мире обрести какой-то правильный путь. Это во-первых", - сказал Президент.
Семья, дети, любимые: Лукашенко назвал святыни, которые каждый должен защитить в своей жизни
Белорусский лидер призвал уповать на одну из главных святынь Беларуси, но и самим крепко держать судьбу в руках
Во-вторых, продолжил глава государства, икона защищает, избавляет от видимых и невидимых врагов. "Архиважно, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому дай бог, чтобы вам здесь и всем нам эта икона, эта наша главная святыня помогала видеть… Ну, врагов у нас, будем считать, нет. А вот не дай бог потенциальных каких-то наших противников мы должны видеть. И наша икона, возможно, нам поможет в этом".
Кроме того, считается, что икона Божией Матери Минская дарит покой и утешение в горести и печалях. "Жизнь есть жизнь. Как у нас говорят, жизнь - это тельняшка. И белые, и темные полосы. Так вот не всегда бывают белые полосы. Хотя, надо сказать, что Господь нас миловал, мы живем в мирной стране. И это, исходя из прошлого года, я бы сказал, белая полоса, - сказал Александр Лукашенко. - У нас сегодня есть все для того, чтобы люди могли жить, кормить себя и своих детей. При условии только одном - если они работают. Без работы ничего не будет. Поэтому эта икона дарит нам покой и утешение, вразумляет".
Святыня также помогает в воспитании детей, защищает их от несчастий. "Главное для нас - это дети. Я часто говорю: мы уже что-то прожили, что-то видели. Да, молодежь сегодня другая, дети наши другие, нежели были мы. Но вся наша жизнь, наше внимание сосредоточены на детях", - отметил глава государства.
Он рассчитывает, что икона может помочь в выздоровлении детей с недугами и в целом вразумит молодежь. "Мы будем только рады", - пожелал белорусский лидер.
"Но икона иконой, но все зависит от нас: от детей, от молодежи, от взрослых. Все зависит от нас. Если мы будем свою судьбу крепко держать в руках, он (Господь - прим. ред.) всегда поможет", - призвал глава государства.
Лукашенко: Все зависит от нас
В этот светлый день задумываются о выбранном пути, об устремлениях. Планы и мечты у каждого свои. Но желание сделать лучше для своего дома точно есть у всех.
"В последнее время очень много говорят, очень часто, особенно государственные служащие и, наверное, этим начали "страдать" и наши священнослужители: "За Родину, за партию и т.д." Знаете, я вам скажу просто, недавно об этом подумал: за Родину у нас есть кому бороться и идти впереди. Вы, пожалуйста, подумайте о своей семье, своих детях, о своих любимых. И помните, что в любой сложной обстановке вы должны защитить именно эти святыни в вашей жизни. А из всего этого сложится защита нашей Родины", - сказал Президент.
В светлый праздник Рождества Христова глава государства еще раз пожелал всем здоровья, успехов и мира. "Часто говорю об этом. Сделайте то, что вы должны сделать на своем рабочем месте. Врач - у себя в больнице, в фельдшерско-акушерском пункте, учитель - в школе, преподаватель - в вузе, государственный служащий, священнослужители - на своих местах. И все у нас будет нормально. Все остальное - за мной", - отметил Александр Лукашенко.
Лукашенко в храме деревни Околица подарили копию Креста Евфросинии Полоцкой
Напрестольный крест по праву считается одной из основных религиозных и национальных святынь белорусского народа
В ушедшем году Православная церковь отмечала 900-летие становления монастыря в Полоцке. Одной из религиозных и национальных святынь по праву считается крест преподобной Евфросинии Полоцкой. Копию реликвии митрополит Вениамин передает в дар Президенту.
Президент пообщался с прихожанами в храме иконы Божией Матери "Млекопитательница"
Пожелания добра и мира, тепла в доме и только хорошего семьям. В такой атмосфере о скрипучем морозе даже не вспоминалось. Хотя сочельник в этом году выдался как никогда снежным.
"Молодцы, справились люди. Особенно Гомельская область, ближе к России (до посещения храма Александр Лукашенко заслушал подробный доклад председателя Гомельского облисполкома - прим. ред.). Там вообще снег выше колена", - отметил глава государства.
"Мы же так хотели, я в том числе господа просил, чтобы был морозец, снег выпал. Слушайте, так и получилось, даже с запасом. Поэтому я рад, что у нас снежная, наконец зима. Конечно, не та зима, что в нашем детстве - нас не видно было из-за сугроба, особенно в деревне. Но тем не менее настоящая зима. Пусть и жизнь у вас будет настоящей", - сказал Президент, общаясь с прихожанами.
Вот так по-простому Александр Лукашенко общался с теми, кто пришел в храм в это рождественское утро. Духовный настрой не стал препятствием, чтобы говорить о том, что волнует каждого в семье и на работе. И о том, что особенно ценно.
Свет рождественской свечи, может быть, и погаснет, но тепло в душе остается надолго. Да и добрые дела забываются не скоро. Их в наступившем году должно быть немало ради мира и ради будущего. Человек с верой в сердце способен на многое.