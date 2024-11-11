В Беларуси с 1 января пенсия будет исчисляться из заработка за последние 30 лет стажа

С 1 января 2025 года зафиксирован период, за который определяется заработок, то есть пенсия будет исчисляться из заработка за последние 30 лет стажа работы. Об этом журналистам рассказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Гоморова, пишет БЕЛТА.

Елена Гоморова отметила, что до января 2025 года период заработка, из которого исчисляется пенсия, ежегодно увеличивался. "Так, в 2000 году он составлял 6 лет, а уже в 2024 году - 30 лет. С 1 января 2025 года фиксируется 30-летний период для расчета индивидуального коэффициента заработка. Таким образом, через несколько лет мы будем брать информацию о заработке по сведениям индивидуального персонифицированного учета, который у нас действует с 1 января 2003 года", - отметила она.

Заработок до 2003 года необходимо подтверждать справкой, которая выдается работодателем. "Однако часто бывает, что работодатель ликвидирован, не сдал документы в архив или по каким-то причинам документы о заработке не сохранились. До 1 января 2025 года при назначении пенсии, если период несохранности документа попадал в расчетный период, зарплата проставлялась с нулевым значением. Человеку необходимо было обращаться в суд для установления зарплаты. Теперь предусмотрена возможность не учитывать пропущенные периоды при расчете индивидуального коэффициента заработка, заменяя их предыдущими периодами, предшествующими 30-летнему стажу работы", - отметила Елена Гоморова.