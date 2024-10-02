В Беларуси свыше 1,5 млн граждан в возрасте 60+

Оказать поддержку и помощь. В Беларуси в возрасте 60+ свыше 1,5 млн. Чтобы эти люди чувствовали себя безопасно и комфортно, в республике работает целый комплекс мер поддержки.

"Наша ветеранская организация постоянно работает с молодежью. БРСМ, ветеранская организация и ТЦСОН в тесном контакте проводят очень много мероприятий. Самое важное - это оказание материальной поддержки и помощи. С 1 октября идет увеличение пенсионного обеспечения всех категорий граждан. Это будет хорошим подспорьем. Мы понимаем, что необходимо и медицинское сопровождение, и оказание помощи юридической, потому что многие вопросы возникают в процессе жизни".