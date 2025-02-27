3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
В Беларуси увеличен норматив господдержки для строительства и покупки жилья в малых городах
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94661023-21f7-4caa-ae38-66ba057cd781/conversions/4e9493d1-00ab-4670-b8e6-a0d4dbc0642e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94661023-21f7-4caa-ae38-66ba057cd781/conversions/4e9493d1-00ab-4670-b8e6-a0d4dbc0642e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94661023-21f7-4caa-ae38-66ba057cd781/conversions/4e9493d1-00ab-4670-b8e6-a0d4dbc0642e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94661023-21f7-4caa-ae38-66ba057cd781/conversions/4e9493d1-00ab-4670-b8e6-a0d4dbc0642e-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byДеурбанизация - сегодня одно из важнейших направлений Концепции государственной жилищной политики в Беларуси до 2030 года
construction-with-workers-envato2025-02-27T06:45:37.000000Z00
В Беларуси существенно увеличен норматив господдержки для строительства и возведения жилья. Он касается малых городов с численностью до 20 тысяч жителей. Теперь он составляет 1968 рублей - и это плюс 57 %.
Поддержку окажут в случае, если очередник проживает и работает в городе, где строит или покупает жилье. И неважно, это будет квартира или индивидуальный жилой дом.
Мера направлена на устранение кадрового дефицита в сельской местности и малых городах, закрепление специалистов в глубинке.
Деурбанизация - сегодня одно из важнейших направлений Концепции государственной жилищной политики в Беларуси до 2030 года. Документ сейчас в проработке. Он будет включать также реновацию и увеличение объемов строительства арендного жилья.