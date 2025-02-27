В Беларуси увеличен норматив господдержки для строительства и покупки жилья в малых городах

В Беларуси существенно увеличен норматив господдержки для строительства и возведения жилья. Он касается малых городов с численностью до 20 тысяч жителей. Теперь он составляет 1968 рублей - и это плюс 57 %.

Поддержку окажут в случае, если очередник проживает и работает в городе, где строит или покупает жилье. И неважно, это будет квартира или индивидуальный жилой дом.

Мера направлена на устранение кадрового дефицита в сельской местности и малых городах, закрепление специалистов в глубинке.