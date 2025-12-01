В Беларуси в преддверии Дня инвалидов проходят медконсультации, выставки, дискуссионные площадки

Социальная политика в Беларуси направлена к людям, причем людям всех категорий. Так, в Беларуси проживают более 550 тыс. человек с инвалидностью. Это 6 % населения. Здесь важно отметить, что около 70 тыс. человек из них трудоустроены. Для людей с ограниченными возможностями созданы равные условия для самореализации. Выстроена и система поддержки семей, в которых воспитываются особенные дети (от материальных выплат и трудовых гарантий до бесплатной реабилитации и инклюзивного образования).

Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "У нас введены такие новые нормы. В частности, выплата пособий на детей до 18 лет продолжена, если ребенку-инвалиду установлена I группа инвалидности. Во-вторых, предоставлено право работать на условиях неполной занятости для тех, кто осуществляет уход за инвалидом с получением пособия. Ряд инноваций произошел в сфере оплаты больничных листков в случае, если в семье двое детей с инвалидностью. Такое право может быть предоставлено одновременно двоим родителям. Кроме того, необходимо отметить, что важной инновацией является возможность пройти обучение по направлению службы занятости, если осуществляется уход за ребенком-инвалидом либо инвалидом в семье".

