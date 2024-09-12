ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси в выходные будет сыро и ветрено

Самый теплый сентябрь за весь период наблюдений, зато начало октября с неустойчивой погодой. В Беларусь пришла настоящая осень.

В субботу, 5 октября, ночью преимущественно по юго-восточной части днем местами прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха в пределах климатической нормы. При этом будет сыро и временами с порывистым ветром.

В начале следующей недели на большей части территории страны днем прогнозируются дожди, ночью и утром в отдельных районах - слабый туман. Также синоптики сообщают о ночных заморозках - до минус 2 градусов по северу страны.

Беларусьпогода

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все