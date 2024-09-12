В Беларуси в выходные будет сыро и ветрено

Самый теплый сентябрь за весь период наблюдений, зато начало октября с неустойчивой погодой. В Беларусь пришла настоящая осень.



В субботу, 5 октября, ночью преимущественно по юго-восточной части днем местами прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха в пределах климатической нормы. При этом будет сыро и временами с порывистым ветром.