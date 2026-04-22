В Беларуси за три года количество учащихся колледжей выросло на 15 тыс.

Подготовка высококвалифицированных специалистов - одна из приоритетных задач государства. От профессионализма кадров сегодня зависит успех ключевых отраслей: промышленности, строительства и сферы услуг.

Только за последние три года количество учащихся в колледжах увеличилось на 15 тыс. Рабочие специальности находятся в топе.

В Минском колледже легкой промышленности и комплексной логистики обучение максимально приближено к реальному производству. Здесь можно получить образование по всем видам логистической деятельности. А будущие швеи и конструкторы-модельеры оттачивают мастерство в современных мастерских.

"С самого раннего детства я наблюдала, как моя бабушка шьет за машинкой. Она раньше работала швеей. Я оставалась даже после уроков, шила очень много. Долго выбирала колледж, в который буду поступать, этот мне понравился больше всего", - рассказала учащаяся Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики Александра Пикленкова.

Ирина Райнеш, заместитель директора Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики:

"Вступительная кампания на уровне профессионально-технического образования начинается с 15 июня 2026 года и продлится до 23 августа 2026 года. Вступительная кампания по уровню среднего специального образования начнет работать с 21 июля. Ежегодно мы фиксируем высокий спрос на такие направления, как операционная деятельность в логистике, страховое дело и швейное производство, а также на рабочие квалификации в сфере логистики".