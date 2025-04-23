В белорусских школах с 1 сентября дети будут сдавать телефоны на весь учебный день

В ведомстве отметили, что уже в этом учебном году началась системная работа по упорядочиванию использования мобильных телефонов в учреждениях общего среднего образования. "Государственным школьным стандартом определен запрет на использование мобильников во время учебных занятий. Во время этого учебного года были созданы необходимые комфортные условия для того, чтобы ребята могли сдавать телефоны в специально оборудованные для них места. Мы видим сегодня запрос родителей, которые выступают за то, чтобы ограничить использование мобильных телефонов не только во время учебных занятий, но и в целом в учреждениях образования нашей страны. Мамы и папы обеспокоены, что у современных детей наблюдается зависимость от гаджетов: они не хотят общаться, стремятся воспользоваться интернет-подсказками во время выполнения заданий. Растет поколение, которое испытывает определенные трудности в коммуникации. Поэтому мы планируем, что с 1 сентября дети будут иметь возможность сдавать мобильные телефоны в специально оборудованные места на весь период пребывания в школе", - проинформировали в пресс-службе.