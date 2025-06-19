В белорусских вузах обучаются свыше 1 тыс. студентов из Индии

Беларусь стала новым учебным хабом для студентов из Индии. Более 1 тыс. молодых людей выбрали белорусские вузы для получения качественного образования.

Особой популярностью пользуются медицинские специальности. Будущие врачи ценят высокий уровень подготовки и современные методики обучения. Программы на английском языке делают образование в Беларуси доступным для иностранцев.

Ашок Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

"Число индийских студентов, которые получают образование в вашей стране, растет с каждым годом. Я общаюсь со студентами из Индии, они счастливы учиться в Беларуси и довольны качеством обучения, уровнем преподавания и знаниями, которые здесь получают".