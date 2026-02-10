В БИСИ дали старт III Республиканскому конкурсу молодежных аналитических проектов и исследований

10 февраля Белорусский институт стратегических исследований дал старт III Республиканскому конкурсу молодежных аналитических проектов и исследований. Тематика конкурса включает 15 направлений, отражающих ключевые векторы развития государства. Важными вопросами становится подведение итогов за прошлые года конкурса и реализация целей, поставленных на 2026 год.

Конкурс молодых аналитиков за два года уже объединил свыше 500 участников, которые представили более 200 работ. Присоединиться к ним могут студенты, педагоги и исследователи от 18 до 35 лет самостоятельно или в составе команды до 1 апреля.

Нововведение этого сезона: помимо готовых аналитических работ, можно подавать и проекты на стадии идеи.

Виталий Пунченко, замдиректора Белорусского института стратегических исследований:

"Готовы к тому, чтобы масштабировать движение уже и на географический уровень, потому что в прошлый раз акцент шел больше на Минск. В этот раз планируем работать больше в регионах, уверенно освоить международные направления, в том числе через приглашение наших партнеров, тех, кто тоже реализует молодежные активности из Китая, России и других наших дружественных стран".

Виталий Романюк, участник конкурса:

"Я решил участвовать в этом конкурсе, потому что мне небезразлично, как развивается система образования в нашей стране. Мне интересно, как это выстроено за рубежом, например, в Российской Федерации, в Китае. Я уже неоднократно предлагал некоторые нововведения, которые, на мой взгляд, могут поспособствовать повышению качества образования в Беларуси. Надеюсь, что получится какие-то из этих инициатив продвинуть на государственный уровень".