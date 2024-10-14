В Борисовском районе прошли контрольные занятия с командирами мехбригад

Офицеры сдавали внутренний экзамен по вождению танка и БМП, стрельбе из тяжелой артиллерии и стрелкового оружия. Исходя из практики боевой подготовки, этот комплекс испытаний заключается в том, что военные, когда получают технику и вооружение, своими руками готовят, приводят к нормальному бою и в последующем на ней же выполняют нормативы.