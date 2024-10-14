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В Борисовском районе прошли контрольные занятия с командирами мехбригад
Белорусские армейцы оттачивают мастерство на полигоне. Контрольные занятия с командирами механизированных бригад прошли на учебной площадке в Борисовском районе.
Офицеры сдавали внутренний экзамен по вождению танка и БМП, стрельбе из тяжелой артиллерии и стрелкового оружия. Исходя из практики боевой подготовки, этот комплекс испытаний заключается в том, что военные, когда получают технику и вооружение, своими руками готовят, приводят к нормальному бою и в последующем на ней же выполняют нормативы.
230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский - площадка тактических учений. Свое мастерство там отрабатывают сухопутные войска.
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