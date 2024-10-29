3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Бресте 100 сотрудников МЧС получили ключи от арендного жилья
В Бресте 5 ноября торжественно вручили ключи от арендного жилья работникам МЧС.
100 спасателей и их семьи стали счастливыми новоселами в пяти новостройках. Дмитрий Авдейчик с супругой Ольгой воспитывают троих сыновей. Семья в Брест переехала в июне, все это время снимали жилье. Теперь в их распоряжении есть просторная трехкомнатная квартира.
Сейчас мы уже будем у себя дома. А для меня как мужчины является самым важным надежный тыл и крыша над головой, а дальше мы можем спокойно исполнять свои служебные обязанности, четко и неукоснительно.
Как заявил замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Игорь Болотов, в Республике Беларусь последовательно проводится политика социальной направленности. Ярким тому подтверждением является решение Президента Александра Лукашенко о строительстве для военнослужащих арендного жилья.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все