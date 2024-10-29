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В Бресте 100 сотрудников МЧС получили ключи от арендного жилья

В Бресте 5 ноября торжественно вручили ключи от арендного жилья работникам МЧС.

100 спасателей и их семьи стали счастливыми новоселами в пяти новостройках. Дмитрий Авдейчик с супругой Ольгой воспитывают троих сыновей. Семья в Брест переехала в июне, все это время снимали жилье. Теперь в их распоряжении есть просторная трехкомнатная квартира.

Сейчас мы уже будем у себя дома. А для меня как мужчины является самым важным надежный тыл и крыша над головой, а дальше мы можем спокойно исполнять свои служебные обязанности, четко и неукоснительно.
Дмитрий Авдейчик, главный специалист отдела Брестского областного управления МЧС Беларуси

Как заявил замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Игорь Болотов, в Республике Беларусь последовательно проводится политика социальной направленности. Ярким тому подтверждением является решение Президента Александра Лукашенко о строительстве для военнослужащих арендного жилья.

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