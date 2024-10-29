В Бресте 100 сотрудников МЧС получили ключи от арендного жилья

Сейчас мы уже будем у себя дома. А для меня как мужчины является самым важным надежный тыл и крыша над головой, а дальше мы можем спокойно исполнять свои служебные обязанности, четко и неукоснительно.

Дмитрий Авдейчик, главный специалист отдела Брестского областного управления МЧС Беларуси