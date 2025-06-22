В Брестской крепости вспоминали героев-защитников

22 июня скорбная дата для всех, кто бережно хранит память о событиях Великой Отечественной войны. Акции, митинги-реквиемы и встречи проходят сегодня по всей Беларуси: люди вспоминают жертв войны, оставившей отпечаток на нашей земле.