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В Брестской крепости вспоминали героев-защитников
Автор:Редакция news.by
22 июня скорбная дата для всех, кто бережно хранит память о событиях Великой Отечественной войны. Акции, митинги-реквиемы и встречи проходят сегодня по всей Беларуси: люди вспоминают жертв войны, оставившей отпечаток на нашей земле.
О героях Великой Отечественной, подвигах и задачах нынешнего поколения корреспондент "Первого информационного" Екатерина Тихомирова побеседовала в выездной студии с народным артистом России Михаилом Турецким, основателем арт-группы "Хор Турецкого" и женского музыкального коллектива Soprano. Подробности в видео.