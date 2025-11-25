Больная мозоль Зеленского и странный посыл Трампа - в проекте "Это другое"

Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8841df75-fce5-45cc-b253-201d7e8ba453/conversions/5526a0ac-d942-45ef-9c0f-4b9a968fa299-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8841df75-fce5-45cc-b253-201d7e8ba453/conversions/5526a0ac-d942-45ef-9c0f-4b9a968fa299-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8841df75-fce5-45cc-b253-201d7e8ba453/conversions/5526a0ac-d942-45ef-9c0f-4b9a968fa299-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8841df75-fce5-45cc-b253-201d7e8ba453/conversions/5526a0ac-d942-45ef-9c0f-4b9a968fa299-xl-___webp_1920.webp 1920w

Украинская Верховная рада против завершения конфликта в Украине. Об этом заявил глава Рады Руслан Стефанчук. Он же совсем недавно выступал за отказ от всяких моральных норм, так как это пережитки Советского Союза. По мнению Стефанчука, война закончится тогда, когда Украина вернет Крым. В общем-то Зеленский такого же мнения, судя по всему, но тщательно пытается это замаскировать под работу над миром, всех запутать и получить дополнительное время на новые военные и коррупционные авантюры.

А пока весь мир работает над тем, как установить мир в Украине, Зеленский не останавливается в обвинениях России, заявляя, что сложность всей дипломатической ситуации в том, что эту войну начала Россия и только Россия. И во все время полномасштабной войны именно Россия и только Россия не хочет ее завершать. Т.е. этот веселый парень из "95-го квартала" забыл и про Минские соглашения 2015 года, и про нарушения и невыполнение их украинской стороной, и про переговоры в Беларуси в 2022 году, и как украинская делегация нехотя, но добралась до Гомельской области.

Это другое | Украинская Верховная Рада против завершения конфликта в Украине Что скрывается в урезанном до 19 пунктов американском "мире"? Почему Крым и Донбасс уже вычеркнуты из украинской карты? Спикер Рады Стефанчук открыто заявляет: "Война закончится только после возвращения Крыма". А. Ландсбергис из Литвы готов воевать до последнего украинца, обещая, что Европа "за все заплатит". - Как рядовые американцы устали от войны за чужие интересы. - Правда ли, что Запад просто покупает передышку для нового удара? Ксения Лебедева разбирает, почему для Киева любой мир сейчас - это капитуляция, а для Запада - лишь передышка перед реваншем. 25.11.2025 22:25

И про стамбульский этап, когда Зеленский наложил на себя запрет переговоров о мире. А сейчас он паникует, но дипломатический стиль не меняет. Продолжает попрошайничать. Помощь Украине не должна прерываться.

Больная мозоль Зеленского - остановки поставок оружия, разведданных и финансирования со стороны Соединенных Штатов. Ведь понятно, что если бы американцы вышли из игры и оставили Украину наедине с Российской Федерацией, противостояние закончилось бы очень быстро. Именно поэтому США угрожают Зеленскому прекратить поставки оружия и разведданных, если он до 27 ноября не подпишет предлагаемое Трампом мирное соглашение.

При этом Ландсбергис, бывший глава МИД Литвы, решил высказаться за весь ЕС, продвигая идею борьбы до последнего украинца. А они в этом помогут. "Евросоюз за все заплатит, европейцы не нищие и могут самостоятельно оплатить военную поддержку Украине".

А точно не нищие? А у людей спросили? Правда, и посыл Трампа в этом случае смущает. Если все же Зеленский до 27 ноября, до Дня благодарения, подпишет соглашение, разведданные и оружие продолжат поставлять? Тогда зачем эти пляски с бубнами?