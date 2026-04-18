В едином порыве на республиканском субботнике 18 апреля трудились около 2 млн 300 тыс. белорусов, собрано более 18 млн рублей. Каждый год граждан страны объединяет одна цель - сделать родной край еще краше и уютнее.

Большая команда Белтелерадиокомпании не только масштабно освещала субботник, но и принимала в нем самое активное участие.

Сотрудники Белтелерадиокомпании на благоустройстве территории

Нынешний субботник у бэтэшников очень плодотворный. Благоустроены сразу три локации: на центральной площадке высадили многолетние низкорослые пушистые гортензии. Уже летом они зацветут. Правее здания - более сотни вечнозеленых кустарников. Левее - живое ограждение из 40 шаровидных туй.

Сотрудники Белтелерадиокомпании на благоустройстве

Изучали предложения, ездили, советовались с питомниками. Одни участки более солнечные, вторые в тени. Где-то сквозняки. Все это учитывается - мелочей нет.

Республиканский субботник проходит во всех регионах Беларуси

Сотрудники Администрации Президента работали сразу в двух локациях - Осиповичском и Дзержинском районе.

Деревня Литавец повторила судьбу Хатыни. 14 января 1943 фашисты оцепили деревню, мирных жителей выставили в ряд и расстреляли, а их жилища подожгли. Было убито 196 человек, из которых 58 - дети. После войны деревня так и не была восстановлена. Вдоль бывшей улицы - бетонные плиты, символизирующие фундаменты сожженных домов.

Этот мемориальный комплекс закреплен за Администрацией Президента. Но приезжают сюда не только во время субботников - облагораживают территорию, убирают сухие листья, пропалывают. Теперь на территории мемориала будут крепнуть и 15 сеянцев лип.

Около 50 тыс. военнослужащих приняли участие в субботнике

Многие сегодня работали именно на исторических объектах. Белорусы очень трепетно относятся к прошлому, приезжая в деревушки, наводя порядок возле памятников - делается это ради настоящего и будущего.

Члены Совета Республики приняли участие в наведении порядка в "Тростенце"

На территории Тростенца члены Президиума Совета Республики, работники Секретариата, а также представители Молодежного совета высадили полсотни саженцев лип, привели в порядок территорию.

"Это наша добрая традиция - в субботник благоустраивать и наводить порядок на территории нашей страны. Хорошо, когда мы все вместе собираемся, чтобы сделать нашу страну еще краше. Хотя это (чистота на улицах. - Прим. ред.) уже действительно наш бренд, мы гордимся чистотой и благоустройством городов, поселков", - отметила Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. - Для нас память священна".

Зеленый лес, порядок и чистота - это бренд Беларуси, и граждане страны привыкли этим гордиться, порой даже не осознавая, что за этим стоит. А ведь это ежедневный труд людей, буквально образ жизни.

В стране до сих пор наводят порядок после летнего урагана - сотрудники МИД трудились Смолевичском районе.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Мы, как никто другой, понимаем эту ценность, ведь очень много, где мы ездим, такого нет и близко. Работая на родине, хочется приобщиться к созиданию, заложить основы природы, традиционно белорусского зеленого пространства, которое нас всех окружает, которое мы так любим, которое нас тянет с любого уголка зарубежья обратно в нашу страну".

Советская традиция объединяет не только белорусов по национальности - всех. Кленовую аллею к 25-летию ШОС высадили руководство и сотрудники МИД, а также главы зарубежных дипломатических миссий.

Многие на субботник привели детей. Для ребят это возможность не только приобщиться к труду, но и почувствовать себя частью чего-то большого - страны, коллектива и истории.

И кому, как не молодому поколению продолжать традиции субботника и наведения порядка. Сотни ребят по всей Беларуси вышли 18 апреля посадить деревья и навести порядок дома.

В Минске к 100-летию ДОСААФ создают тематический сквер. Работы уже начались. Во время республиканского субботника площадку озеленили сотрудники Госсекретариата Совбеза. Планируется, что открытие состоится нынешним летом. Это не просто благоустройство, в сквере появятся детская и спортивная площадки, пешеходные дорожки, зоны отдыха.

Общая идея и совместный труд объединяют. В республиканском субботнике приняли участие около 2 млн 300 тыс. человек, собрано более 18 млн рублей.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Люди действительно активно принимают участие. На протяжении последних нескольких лет не только республиканские субботники, но и в каждом регионе или на каких-то территориях проводят свои. Очень здорово, что мы все осознаем, что наша страна - это только то, что мы можем сделать своими руками".

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Замечательная традиция - наводить весной порядок, делать важные вещи. Сегодняшнее место, где мы работаем, это место, где погибли наши люди в 1941-44 годах во время Великой Отечественной войны, защищая нашу независимость".

В Витебском районе субботник был с аграрным акцентом. Благоустройство животноводческих объектов в хозяйстве "Ольговcкое" взял на себя трудовой десант облисполкома. Более сотни человек подключились к строительству современного молочно-товарного комплекса полного цикла.

работы на субботнике

Новый профилакторий для телят будет в Дрибинском районе. Он значительно улучшит качество содержания и сохранность молодняка. До начала зимне-стойлового периода таких объектов в хозяйствах Могилевской области должно быть 43. Они - часть программы развития животноводства.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Важное и нужно дело. Во-первых, само строительство профилактория, а второе, то, что мы все вместе выходим на субботник для того, чтобы сделать хорошее дело во благо нашей области, во благо нашей страны".

В субботнике, да и в сельском хозяйстве есть правило: что посеешь, то и пожнешь, поэтому все, что касается сохранности урожая и в целом отрасли, всегда на контроле. Продовольственную подушку Беларусь себе обеспечила и вошла в пятерку мировых экспортеров, но ведь главное - сохранить и приумножить.

Ремонт роддома в Мозыре

В Мозыре работали на территории роддома. Само здание закрыто на ремонт. В планах - обновить фасад, кровлю, внутренние помещения, вентиляцию. Будет также заменено электрооборудование, коммунальные сети.

Главное - что мы делаем это все вместе, с удовольствием, чтобы нашим детям, правнукам - всем, кто будет жить после нас, - было здесь хорошо, уютно.