В ГПК подвели итоги минувшего года и определили задачи на 2025-й

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На коллегии Госпогранкомитета подвели итоги минувшего года и определили задачи на текущий, 2025-й.

Председатель ГПК Константин Молостов подчеркнул, что Президент Беларуси Александр Лукашенко определил перед ведомством ряд целей: своевременно выявлять угрозы, исходящие извне, обеспечить готовность сил и средств выполнить задачи в любых условиях обстановки. Чтобы механизм работал как часы, пограничники работают в тесной связке со всеми органами и ведомствами страны.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"С Государственным пограничным комитетом организовано тесное взаимодействие в рамках Договора о коллективной безопасности. Мы активно сотрудничаем с представителями погранкомитета при создании модельных законопроектов и рекомендаций для государств - участников Договора о коллективной безопасности".