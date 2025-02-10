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В ГПК подвели итоги минувшего года и определили задачи на 2025-й
На коллегии Госпогранкомитета подвели итоги минувшего года и определили задачи на текущий, 2025-й.
Председатель ГПК Константин Молостов подчеркнул, что Президент Беларуси Александр Лукашенко определил перед ведомством ряд целей: своевременно выявлять угрозы, исходящие извне, обеспечить готовность сил и средств выполнить задачи в любых условиях обстановки. Чтобы механизм работал как часы, пограничники работают в тесной связке со всеми органами и ведомствами страны.
Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"С Государственным пограничным комитетом организовано тесное взаимодействие в рамках Договора о коллективной безопасности. Мы активно сотрудничаем с представителями погранкомитета при создании модельных законопроектов и рекомендаций для государств - участников Договора о коллективной безопасности".
Также в текущем году продолжится оборудование границы интеллектуальными системами охраны и автоматизированными постами технического наблюдения. Внедряются и различные умные датчики в рамках государственной программы "Пограничная безопасность на 2021-2025 годы". Эффективность охраны границы призвана повысить и активное применение пилотируемой и беспилотной авиации.