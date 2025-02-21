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В ГПК рассказали, сколько граждан Украины прибыло в Беларусь с 24 февраля 2022 года
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Свыше 322 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь, пишет БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
С 24 февраля 2022 года в Республику Беларусь с украинской территории прибыли 322 429 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу - 15 994, транзитом через Польшу - 237 558, через Литву - 61 884, через Латвию - 6993.
С начала 2025 года в нашу страну въехали 10 350 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу - 8, транзитом через Польшу - 8154, через Литву - 2068, через Латвию - 120.