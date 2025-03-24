В ГПК заявили, что 2,3 тыс. единиц транспорта ожидают въезда в ЕС со стороны Беларуси

Въезда в Европейский союз из Беларуси ожидают 2,3 тыс. транспортных средства. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

Около 1 тыс. большегрузов простаивают перед литовскими пунктами пропуска. За сутки меньше всего транспорта на данном направлении приняли на свою территорию в погранпереходе "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") - всего 15 % грузовиков от нормы (75 фур из 500 возможных). Через литовский "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") за сутки в ЕС въехало лишь 38 % большегрузов.

630 авто ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи"). За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 61 % грузовиков от нормы.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") скопилось 370 грузовиков. Латвийские контрольные службы оформили 47 % авто от нормы.