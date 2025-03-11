В ГПК Беларуси заявили, что более 1 тыс. грузовиков ожидают въезда в Литву и Польшу

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Более 1 тыс. большегрузов стоят на въезде в Литву и Польшу. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Государственный погрантчный комитет Республики Беларусь.

За сутки количество фур в очереди на въезд в страны ЕС увеличилось на 70 единиц. При этом литовские и польские контрольные службы продолжают искусственно замедлять оформление.

Самым загруженным погранпереходом на въезд в Евросоюз остается литовский "Шальчининкай" ("Бенякони") - 420 большегрузов. Через данный пункт пропуска за сутки Литва пропустила 42 % грузовиков от нормы.

Перед "Мядининкаем" ("Каменный Лог") фиксируется 360 фур. За 24 часа литовская сторона приняла на свою территорию всего лишь 14 % от нормы.

Перед единственным для проезда грузовиков польским погранпереходом "Кукурыки" ("Козловичи") скопилось 375 большегрузов. Польские контрольные службы за сутки приняли из Беларуси 67 % авто от нормы.

На латвийском направлении очереди в ЕС отсутствуют.