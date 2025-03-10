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В ГПК заявили, что зафиксировали очередь транспорта на въезд в Литву и Польшу
На границе фиксируется очередь транспорта на въезд в Литву и Польшу. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
"С 7 марта въезда в Евросоюз ожидал грузовой транспорт только на литовском направлении. Однако с полудня 9 марта скопление фур и легковых автомобилей появилось также на въезд в Польшу", - подчеркнули в пограничном ведомстве.
В выходные дни самый загруженный маршрут в ЕС проходил через литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони"), очередь перед которым в пиковые часы достигала 450 фур. С пятницы контрольные службы "Шальчининкая" пропустили из Беларуси около 35 % грузовиков от нормы.
В "Мядининкае" (сопредельный "Каменный Лог") ситуация с очередью фур аналогичная - количество транспорта достигало 380 единиц. Показатель оформления транспорта составил 21 % от нормы.
Перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровшина") на выезд из Беларуси очередей нет. Перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") фиксируется очередь из 325 грузовиков.
Въезда через польский пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") ожидают 260 легковушек. Ночью с 9 на 10 марта в очереди находилось около 360 авто.