В ГПК заявили, что зафиксировали очередь транспорта на въезд в Литву и Польшу

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На границе фиксируется очередь транспорта на въезд в Литву и Польшу. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

"С 7 марта въезда в Евросоюз ожидал грузовой транспорт только на литовском направлении. Однако с полудня 9 марта скопление фур и легковых автомобилей появилось также на въезд в Польшу", - подчеркнули в пограничном ведомстве.

В выходные дни самый загруженный маршрут в ЕС проходил через литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони"), очередь перед которым в пиковые часы достигала 450 фур. С пятницы контрольные службы "Шальчининкая" пропустили из Беларуси около 35 % грузовиков от нормы.

В "Мядининкае" (сопредельный "Каменный Лог") ситуация с очередью фур аналогичная - количество транспорта достигало 380 единиц. Показатель оформления транспорта составил 21 % от нормы.

Перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровшина") на выезд из Беларуси очередей нет. Перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") фиксируется очередь из 325 грузовиков.