3.60 BYN
3.01 BYN
3.47 BYN
В Гродно инженер-конструктор создает копии известных храмов и замков с помощью 3D-печати
Беларусь - талантливая, гостеприимная, инновационная - этот список можно продолжать долго, но сейчас подробнее остановимся на наших достопримечательностях. Так инженер-конструктор из Гродно создает 3D-миниатюры известных исторических объектов.
Игорь Опекун - инженер-конструктор с большим опытом. Сегодня он создает точные копии архитектурных памятников с помощью 3D-моделирования и печати. Работа над каждой моделью начинается с изучения оригинала. Чертежи, архивные документы, фотографии - все это помогает добиться максимальной точности.
Игорь Опекун, инженер-конструктор:
"Я нашел старые планы фундамента Коложской церкви. И раз имеешь фундамент, можешь на нем растить стены, дальше делаешь украшение стен, детализацию, выставляешь колонны, прорисовываешь камни, кресты, делаешь крышу - дальше пошла работа инженера. Потом готовый макет делишь на удобство для печати. Потом волшебство, все это растет на принтере, и ты получаешь в руках что-то необычное".
Идея создавать миниатюры храмов появилась неожиданно. Первой работой стала копия Фарного костела - подарок для мамы. Ради этого проекта автор изучал старинные планы и даже получил доступ к архивным чертежам. Особую сложность представляло создание скульптур. Например, фигура Иисуса с крестом в миниатюре – всего 6 мм, но при увеличении можно увидеть все очертания оригинала.
Современные технологии позволяют воссоздавать архитектуру с высокой точностью. Но за каждой такой миниатюрой - часы кропотливой работы, изучение истории и внимание к мельчайшим деталям.
Сегодня в коллекции мастера - десятки работ. Среди них - Коложская церковь, Лютеранская кирха, Лидский, Мирский, Старый и Новый замки Гродно.
Игорь Опекун, инженер-конструктор:
"Этот замок был сделан в основном по фотографиям, по Google-съемке сверху, чтобы увидеть его расположение. В перспективе я думаю достроить сюда часть реконструкции тронного зала. Все это длительный процесс разработки. Примерно 100 часов жизни уходит на проектирование, подгонку, обработку одной модели. У меня еще есть в проекте Несвижский замок".
Увидеть и приобрести миниатюры можно в книжных магазинах города. В планах автора - создание новых моделей знаковых архитектурных объектов Беларуси.