В Гродно ликвидировано повреждение трубопровода

Повреждение трубопровода в Гродно ликвидировано. Напомним, авария произошла накануне, без теплоснабжения остались 21 многоквартирный дом, детский сад и 2 магазина.

Ситуация сразу была взята под контроль. Специалисты следили за температурным режимом в дошкольном учреждении. Восстановительные работы велись на протяжении нескольких часов.

"Были задействованы 2 бригады ремонтных служб Гродненских тепловых сетей, эксплуатационная бригада, а также вся необходимая техника для выполнения работ", - отметил главный инженер Гродненских тепловых сетей РУП "Гродноэнерго" Борис Митриченко.