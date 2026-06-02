В Калужской области белорусские строители помогают развивать сельские территории

"Начиная с 2025 года белорусские компании стали участвовать у нас в строительстве объектов по программе комплексного развития сельских территорий. Это программа Минсельхоза РФ, и Калужская область является ее активным участником. В прошлом году 1,5 млрд рублей было направлено на развитие сельских территорий. И один из проектов - реконструкция детского садика. Этот проект реализуют белорусские строители, - отметил Александр Ефремов. - Мы поговорили с коллегами из Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и сейчас думаем над заключением рамочного соглашения на ближайшие пять лет. Нам нужен системный партнер для того, чтобы эту программу реализовывать на территории нашего региона. Министерство образования у нас может заниматься строительством и ремонтом школ и детских садов, Минкультуры занимается домами культуры, Минздрав занимается учреждением здравоохранения, Минсельхоз Калужской области может на сельских территориях заниматься всем. Нам такое разрешено, у нас есть финансирование. И нам нужен такой стратегический партнер в этой сфере".