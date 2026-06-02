США хотят включить в программу Nuclear Sharing новые страны
Автор:Редакция news.by
США обсуждают возможность размещения своего ядерного оружия в ряде стран, где его прежде не было. Об этом сообщают западные СМИ.
Туда могут перебросить бомбардировщики, способные нести на борту атомное оружие. Сегодня оно уже присутствует в шести странах Европы. Свою заинтересованность в нем высказывала Польша.
В Эстонии, Финляндии и Литве обсуждают возможность отмены запрета на ввоз - временный или постоянный - ядерного оружия. Вполне вероятно, что это первые итоги закулисных торгов с Вашингтоном.
Над востоком Европы хочет раскрыть свой ядерный зонтик также и Франция: похоже, атомное оружие здесь появится уже скоро и в весьма большом количестве.