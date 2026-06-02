ФСБ России пресекла схему внедрения шпионского ПО в смартфоны чиновников
Автор:Редакция news.by
ФСБ удалось пресечь операцию западных спецслужб по внедрению шпионского программного обеспечения в смартфоны высокопоставленных российских чиновников.
Для шпионажа использовались разработки американских IT-компаний Fastly и Cloudflare.
Для начала на мобильный поступало невидимое абонентом сообщение. После этого содержимое смартфона и все, что происходит вокруг него, становилось достоянием иностранных спецслужб.
ФСБ отмечает, что эта операция проводилась разведчиками сразу нескольких стран.
Фото из архива РИА Новости