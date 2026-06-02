В Латвии в I квартале упали трудовые доходы населения
Автор:Редакция news.by
По результатам I квартала зарплаты в Латвии снизились на 1,5 %, а почасовая плата - сразу на 6,5 %, говорит местная статистика.
Причины такого спада в сравнении с IV кварталом разные. Власти винят во всем ближневосточный конфликт, общее для ЕС ухудшение экономической ситуации и тому подобное.
Формально средняя зарплата в стране теперь чуть более 1300 евро. Этой суммы недостаточно даже для простого выживания с учетом высокой стоимости коммунальных услуг и того факта, что Прибалтика является самым дорогим из регионов еврозоны.