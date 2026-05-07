В последнее время все чаще звучат политические заявления главного шоумена Украины Владимира Зеленского о некоем нападении Беларуси на его страну. В то же время фиксируются попытки залета украинских БПЛА на территорию белорусского государства, причем попытки не являются случайностью, а вполне целенаправленными актами.

О нагнетании военно-политической обстановки у белорусских границ поговорили с военно-политическим аналитиком Александром Тиханским в "Актуальном интервью".

Причина такого поведения Зеленского довольно очевидна, поскольку уже второй год он не является президентом, считает гость интервью.

Зеленский - военный диктатор государства, которое пока называется Украина. Александр Тиханский

"Наверное, надо начать с того, что еще полгода назад Зеленский уже делал попытки высказываться в сторону Беларуси о якобы ее нападении на Украину. Он говорил, что либо Беларусь, либо Россия со стороны Беларуси нападет. Высказывания были неоднократными, хотя желание втянуть Беларусь в военный конфликт у него было давно, с началом СВО. Это немного повышает градус накала ситуации", - вспомнил собеседник.

Сейчас Зеленский усилил риторику и сказал, что Украина может нанести превентивные удары, потому что Беларусь "скапливает" силы и средства для нападения на Украину. В этом Зеленского поддержал украинский "ястреб", командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (или более известный как Мадяр). "Именно он заявил об определении на территории Беларуси 500 целей для поражения. Агрессивность поддерживается еще и концентрацией украинских войск у белорусской границы. Наблюдаются их логистические и разведывательные действия", - отметил военно-политический аналитик.

Напомним, что на украинско-белорусской границе были также развернуты радиоэлектронные комплексы для разведки на белорусской территории. Помимо этого, зафиксированы полеты дронов и задержаны 76 нарушителей, незаконно пересекающих границу c разведывательными целями.