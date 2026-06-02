3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
За 15 лет в Германии закрылись 65 тыс. магазинов
Автор:Редакция news.by
Немецкая Die Welt бьет тревогу. За последние 15 лет в городах Германии закрылись 65 тыс. магазинов, т е., без малого 30 % от общего числа.
Это прежде всего говорит об ухудшении общеэкономической ситуации в стране. Однако меняются также немецкие города, они утрачивают свой облик, который приобрели столетия назад. И та же статистика говорит, что сами граждане стремительно утрачивают чувство, что в Германии они у себя дома. Только в 2025 году за границу уехали почти 300 тыс. немцев.