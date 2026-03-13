В канун Дня Конституции паспорта юным белорусам вручили в Софийском соборе

Красивая традиция самого древнего города страны - Полоцка. В канун Дня Конституции паспорта юным белорусам вручают в Софийском соборе. Город на Западной Двине называют колыбелью белорусской культуры, письменности и государственности.

Вручение паспортов в Софийском соборе

Ежегодно в Полоцком Софийском соборе проходит более 200 концертов органной и камерной музыки. Услышать величественное звучание приезжают туристы из разных стран. 13 марта концертный зал также принимает гостей: это школьники и кадеты, которые проявили себя в учебе, спорте и творчестве.

Паспорта в Софийском соборе получили 35 юных белорусов. В группе поддержки одноклассники, учителя, родители. В легендарном зале, как и во время международных фестивалей, аншлаг.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0874de1a-df37-4fc7-adc2-38e5534e8c5e/conversions/1328a3d5-7205-46e3-ba22-5171e033d286-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0874de1a-df37-4fc7-adc2-38e5534e8c5e/conversions/1328a3d5-7205-46e3-ba22-5171e033d286-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0874de1a-df37-4fc7-adc2-38e5534e8c5e/conversions/1328a3d5-7205-46e3-ba22-5171e033d286-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0874de1a-df37-4fc7-adc2-38e5534e8c5e/conversions/1328a3d5-7205-46e3-ba22-5171e033d286-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кира Мурындина, учащаяся гимназии № 2 г. Полоцка:

"Мне очень приятно, это вызывает очень радостные эмоции. Стараюсь не волноваться, очень трепетно, что выбрали именно меня. Я участвовала в олимпиадах, также я учусь хорошо. У меня с учебой все хорошо".

"Я хочу быть военным, служить в ВДВ. С детства мечтал об этом. В Полоцком кадетском училище меня и моих товарищей учат быть честными, порядочными и быть настоящими патриотами своей страны", - поделился Артем Семенюк, воспитанник Полоцкого кадетского училища.

Ответное слово от молодежи держит Бенита Бельская. Учится в школе № 18 имени Евфросинии Полоцкой. Много проектов древнего города посвящены небесной заступнице Беларуси. С идеями выступают в том числе и школьники.

Бенита Бельская, учащаяся СШ № 18 г. Полоцка:

"В школе я являюсь активисткой, тоже там помогаю. Все мы должны уважать свою страну, делать добрые дела, уважать старших и помогать нашей стране".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/757569cb-da40-479e-9dcf-dfa42cde0a40/conversions/c9ab4b86-ec94-44dc-8fc8-fa3611dac917-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/757569cb-da40-479e-9dcf-dfa42cde0a40/conversions/c9ab4b86-ec94-44dc-8fc8-fa3611dac917-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/757569cb-da40-479e-9dcf-dfa42cde0a40/conversions/c9ab4b86-ec94-44dc-8fc8-fa3611dac917-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/757569cb-da40-479e-9dcf-dfa42cde0a40/conversions/c9ab4b86-ec94-44dc-8fc8-fa3611dac917-xl-___webp_1920.webp 1920w

Под сводами Софии также прошла торжественная церемония вступления в ряды октябрят и пионеров. Пополнилась и большая команда Белорусского республиканского союза молодежи.

Анна Серко, первый секретарь Полоцкого районного комитета БРСМ:

"Скоро мы отпразднуем день Полоцка. И, конечно, в рамках торжественных мероприятий мы будем реализовывать массу своих молодежных проектов. Скоро "Студенческая весна", скоро субботник. И вся молодежь выйдет и будет благоустраивать свой родной уголок".