В канун Дня Конституции паспорта юным белорусам вручили в Софийском соборе
Красивая традиция самого древнего города страны - Полоцка. В канун Дня Конституции паспорта юным белорусам вручают в Софийском соборе. Город на Западной Двине называют колыбелью белорусской культуры, письменности и государственности.
Ежегодно в Полоцком Софийском соборе проходит более 200 концертов органной и камерной музыки. Услышать величественное звучание приезжают туристы из разных стран. 13 марта концертный зал также принимает гостей: это школьники и кадеты, которые проявили себя в учебе, спорте и творчестве.
Паспорта в Софийском соборе получили 35 юных белорусов. В группе поддержки одноклассники, учителя, родители. В легендарном зале, как и во время международных фестивалей, аншлаг.
Кира Мурындина, учащаяся гимназии № 2 г. Полоцка:
"Мне очень приятно, это вызывает очень радостные эмоции. Стараюсь не волноваться, очень трепетно, что выбрали именно меня. Я участвовала в олимпиадах, также я учусь хорошо. У меня с учебой все хорошо".
"Я хочу быть военным, служить в ВДВ. С детства мечтал об этом. В Полоцком кадетском училище меня и моих товарищей учат быть честными, порядочными и быть настоящими патриотами своей страны", - поделился Артем Семенюк, воспитанник Полоцкого кадетского училища.
Ответное слово от молодежи держит Бенита Бельская. Учится в школе № 18 имени Евфросинии Полоцкой. Много проектов древнего города посвящены небесной заступнице Беларуси. С идеями выступают в том числе и школьники.
Бенита Бельская, учащаяся СШ № 18 г. Полоцка:
"В школе я являюсь активисткой, тоже там помогаю. Все мы должны уважать свою страну, делать добрые дела, уважать старших и помогать нашей стране".
Под сводами Софии также прошла торжественная церемония вступления в ряды октябрят и пионеров. Пополнилась и большая команда Белорусского республиканского союза молодежи.
Анна Серко, первый секретарь Полоцкого районного комитета БРСМ:
"Скоро мы отпразднуем день Полоцка. И, конечно, в рамках торжественных мероприятий мы будем реализовывать массу своих молодежных проектов. Скоро "Студенческая весна", скоро субботник. И вся молодежь выйдет и будет благоустраивать свой родной уголок".
Акция "Мы - граждане Беларуси!" объединила все регионы страны. В Витебской области паспорта в торжественной обстановке получат более 500 школьников.