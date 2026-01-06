В космос запущены два белорусских космических аппарата - как они будут защищать леса и энергосистемы

Знаковое событие в истории белорусской космонавтики. С российского космодрома Восточный состоялся успешный пуск ракеты-носителя с двумя белорусскими спутниками на борту.

Испытания белорусских спутников на орбите

Это новый этап для нашей науки. Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту 29 декабря не просто полезную нагрузку, а целую космическую программу суверенной Беларуси. На борту находятся два спутника: NANBSat-1 и NANBSat-2.

Для Беларуси это первый опыт вывода в космос оптической аппаратуры, которая работает в инфракрасном диапазоне. Спутники выведены на орбиту высотой 510 км. Сейчас специалисты продолжают их летные испытания.

Летные испытания белорусских спутников в космосе

Существует 2 тренда дистанционного зондирования Земли. Это создание больших спутников и создание группировок малых космических аппаратов, которые близки к функционалу первых.

С первого спутника данные будут использоваться для повышения безопасности энергосектора. Такая информация понадобится в работе БелАЭС и железной дороги. Данные со второго помогут заранее выявлять пожары. Заинтересованные ведомства - МЧС и Минлесхоз.