В космос запущены два белорусских космических аппарата - как они будут защищать леса и энергосистемы
Знаковое событие в истории белорусской космонавтики. С российского космодрома Восточный состоялся успешный пуск ракеты-носителя с двумя белорусскими спутниками на борту.
Испытания белорусских спутников на орбите
Это новый этап для нашей науки. Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту 29 декабря не просто полезную нагрузку, а целую космическую программу суверенной Беларуси. На борту находятся два спутника: NANBSat-1 и NANBSat-2.
Для Беларуси это первый опыт вывода в космос оптической аппаратуры, которая работает в инфракрасном диапазоне. Спутники выведены на орбиту высотой 510 км. Сейчас специалисты продолжают их летные испытания.
Летные испытания белорусских спутников в космосе
Существует 2 тренда дистанционного зондирования Земли. Это создание больших спутников и создание группировок малых космических аппаратов, которые близки к функционалу первых.
С первого спутника данные будут использоваться для повышения безопасности энергосектора. Такая информация понадобится в работе БелАЭС и железной дороги. Данные со второго помогут заранее выявлять пожары. Заинтересованные ведомства - МЧС и Минлесхоз.
Так для чего же все это нужно? Ответ здесь, на земле. Скоро один спутник позволит получать более точные данные о тепловых аномалиях на территории Беларуси и сопредельных государств. А второй - заблаговременно информировать заинтересованные ведомства и население о магнитной буре. Впрочем, космос уже и так для нас перестал быть абстракцией. А сейчас он становится нашим рабочим инструментом для решения самых земных проблем.