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В Крупском районе заложен первый камень в основание памятника-часовни защитникам Отечества
Пока одни разрушают памятники, мы их воздвигаем, сохраняя память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
Накануне в городском поселке Бобр прошел митинг, посвященный закладке первого камня в основание памятника-часовни защитникам Отечества, погибшим при освобождении Беларуси. Символично, что памятное событие прошло в день начала операции "Багратион". Локация тоже выбрана неслучайно. Мемориал будет установлен на месте гибели Героя Советского Союза Василия Чеботарева, который в июне 1944 года отдал свою жизнь, освобождая наши земли от фашистов.
"На сегодняшний день на территории Российской Федерации уже 19 таких памятников погибшим воинам. И, честно, я мечтал поработать с этим проектом на территории братской Беларуси", - сказал председатель президиума Межрегиональной общественной организации "Ветераны военной контрразведки" Касим Яхиен.
Возведение мемориала реализуется по инициативе Комитета госбезопасности Беларуси, в рамках всероссийской благотворительной программы "Молчаливое эхо войны" при поддержке ФСБ и Министерства обороны России. Крупский район стал первым регионом Беларуси, принимающим участие в этом проекте. Откроется памятник-часовня в сентябре.