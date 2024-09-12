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В Лельчицком районе открылась новая погранзастава "Гребени"
Новая погранзастава заработала на белорусско-украинской границе. Комплекс открыли в Лельчицком районе.
На заставе "Гребени" созданы все условия для эффективного выполнения служебных задач. Оборудованы места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак, городок пограничной службы и спортивные объекты.
Погранзастава охраняет участок госграницы с Украиной протяженностью около 35 км. На вооружении пограничников различные приборы наблюдения и технические средства. В охране регулярно применяется авиация.
Владислав Роговцов, военнослужащий пограничной заставы "Гребени":
"Участок у нас не очень легкий, много заболоченной местности. Мы сейчас переехали в новый комплекс пограничной заставы, здесь максимально комфортные условия проживания, можно потренироваться в тренажерном зале, чтобы поддерживать физическую форму. Есть множество развлечений - настольные игры, аэрохоккей, настольный теннис, сауна".
"Служба несется в усиленном режиме, условия, созданные в новом комплексе пограничной заставы, позволяют более качественно проводить занятия", - отметил начальник пограничной заставы "Гребени" Илья Бабина.
Строительство нового комплекса "Гребени" началось в прошлом феврале. С начала 2024 года бойцы заставы задержали 8 нарушителей.
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