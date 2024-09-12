В Лельчицком районе открылась новая погранзастава "Гребени"

Новая погранзастава заработала на белорусско-украинской границе. Комплекс открыли в Лельчицком районе.

На заставе "Гребени" созданы все условия для эффективного выполнения служебных задач. Оборудованы места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак, городок пограничной службы и спортивные объекты.

Погранзастава охраняет участок госграницы с Украиной протяженностью около 35 км. На вооружении пограничников различные приборы наблюдения и технические средства. В охране регулярно применяется авиация.

Владислав Роговцов, военнослужащий пограничной заставы "Гребени":

"Участок у нас не очень легкий, много заболоченной местности. Мы сейчас переехали в новый комплекс пограничной заставы, здесь максимально комфортные условия проживания, можно потренироваться в тренажерном зале, чтобы поддерживать физическую форму. Есть множество развлечений - настольные игры, аэрохоккей, настольный теннис, сауна".

"Служба несется в усиленном режиме, условия, созданные в новом комплексе пограничной заставы, позволяют более качественно проводить занятия", - отметил начальник пограничной заставы "Гребени" Илья Бабина.