В МЧС Беларуси рассказали, почему в период морозов количество пожаров увеличилось на 25 %

Сильные морозы и снегопады испытывают не только жителей, но и чрезвычайные службы. Официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский в "Актуальном интервью" рассказал о текущей ситуации с безопасностью и мерах по предотвращению пожаров в отопительный период.

"Такая погода испытывает не только людей, но и чрезвычайные службы. Вместе с тем государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации готова к подобным вызовам. Сегодня мы сосредоточились на том, чтобы продвигать правила безопасности среди нашего населения. Потому что именно культура безопасности - это залог устойчивой жизнедеятельности. Да, есть определенные риски, но они управляемые, и мы сегодня активно в этом плане работаем", - отметил Евгений Барановский.

Особую тревогу вызывает рост пожаров. "С пожарной безопасностью сейчас на самом деле ситуация достаточно острая. Мы фиксируем увеличение количества пожаров на 25 % по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года", - сообщил представитель МЧС.

Произошло уже 330 пожаров, по оперативным данным, на которых погибли 47 человек. Евгений Барановский

Причины остаются традиционными, но холода их обостряют. "Люди больше проводят времени дома, активно используют печное отопление, активно работают с электросетями, с электрооборудованием. Конечно, самая распространенная причина пожара - это неосторожное обращение с огнем. Также при курении люди в меньшей степени находятся на улице, в большей степени проводят время дома. И истинная проблема в этом блоке - это курение в состоянии алкогольного опьянения. Человек теряет концентрацию, засыпает, и, как известно, непотушенная сигарета способна привести к большому пожару", - пояснил он.

Евгений Барановский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85854e32-2f8f-4c62-9bd5-154da5b93958/conversions/811d0305-520f-4177-8e04-d55e7d174a4f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85854e32-2f8f-4c62-9bd5-154da5b93958/conversions/811d0305-520f-4177-8e04-d55e7d174a4f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85854e32-2f8f-4c62-9bd5-154da5b93958/conversions/811d0305-520f-4177-8e04-d55e7d174a4f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85854e32-2f8f-4c62-9bd5-154da5b93958/conversions/811d0305-520f-4177-8e04-d55e7d174a4f-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам официального представителя, МЧС усиливает профилактику среди уязвимых категорий: "Сегодня Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит достаточно серьезный спектр мер совместно с другими субъектами профилактики, чтобы достучаться до людей, снизить количество пожаров. Работаем мы в первую очередь с теми категориями граждан, которые наиболее уязвимы к пожарам. Это престарелые и одинокопроживающие люди, пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды. Отдельная категория - люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Все они на контроле, с ними активно взаимодействуем, посещаем. Мне нравятся понятия "рейды добра", "рейды заботы", потому что именно с такими смыслами мы сегодня активно работаем с нашим населением, чтобы обезопасить их быт.

Как отметил Евгений Барановский, на следующей неделе стартует республиканская акция "Дом без пожара". "Будем обращать внимание наших граждан на необходимость установки автономных пожарных извещателей. Здесь отдельно акцентирую внимание на дополнительной государственной поддержке для определенных лиц, когда за счет государства приобретаются автономные пожарные извещатели, обеспечивается ремонт печного отопления, электросетей - все для того, чтобы повысить уровень пожарной безопасности в жилье у наших граждан. Будем посещать те районы, в которых мы видим сегодня достаточно сложную оперативную обстановку с пожарами, чтобы каким-то образом на эту ситуацию влиять", - добавил он.