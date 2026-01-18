3.72 BYN
Лед на водоемах может быть обманчив! В МЧС дали пошаговый план, как выбраться из полыньи
На водоемах Беларуси образовался лед из-за сильных морозов, но это не гарантирует безопасность. Официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский в "Актуальном интервью" напомнил о рисках и обязательных правилах поведения на льду.
"Минус (температурный прим. ред.) серьезный, и складывается впечатление, что по всей стране сформировался устойчивый лед на водоемах. Но устойчивый не обязательно безопасный. Да, мы говорим о том, что крепкий лед - это лед толщиной 7-10 см для индивидуального захода, для групп необходима большая толщина. При этом есть места, которые естественным образом снижают эту толщину льда: где густые заросли, где бьют ключи, места сильного течения, места, где проходят какие-то инженерные технические коммуникации - именно там либо будет тонкий лед, либо его не будет вообще. И это может быть покрыто снегом дополнительно", - отметил Евгений Барановский.
МЧС и ОСВОД активно проводят профилактику. "Мы акцентируем внимание на том, что надевание спасательного жилета - это уже не рекомендация, это требование законодательства. Сегодня активно вместе со спасателями ОСВОД профилактируем трагедии: ходим по местам возможного выхода на лед, разговариваем с рыбаками, с молодежью, с людьми, которые просто решили выйти на середину водоема и побалдеть, акцентируем внимание на спасательных жилетах, разъясняем элементарные правила безопасности", - рассказал представитель МЧС.
Если провал все же произошел, главное - не паниковать. "Если вы провалились под лед, это, наверное, самое неприятное, что может произойти. Мы всегда говорим: пожалуйста, успокойтесь, не паникуйте. Но если вы никогда с этим не сталкивались, вы будете обязательно паниковать, - заметил он. - Можно только представить: максимально низкая температура, ваша одежда полностью наполняется водой, и все это тянет вас ко дну".
Евгений Барановский:
"На самом деле продержаться просто на плаву без спасательного жилета - это большая сложность. Не говоря о том, что есть 10 мин до того, как вы получите критическое переохлаждение. Поэтому, в первую очередь, лучше избегать таких случаев, прислушиваться к рекомендациям МЧС".
Он подробно объяснил, как выбраться из полыньи: "Если вдруг это произошло, нужно постараться взять себя в руки, звать на помощь, если это дневное время, если вы видите, что кто-то есть рядышком, стараться держаться за края полыньи. Есть два способа, как можно выбраться. Первый - это упереться спиной к одному краю полыньи, ногами - на другую, и стараться аккуратненько вылезти из этой ловушки".
Второй способ, по его словам, особенно эффективный тогда, когда лед не очень крепкий: "Перевернуться на грудь, положить обе руки, расставить их по сторонам и стараться потихонечку, одна рука за другой рукой, грудью попробовать выбраться на лед. После того, как вам удалось это сделать, ни в коем случае не вставайте, а тем же путем, которым вы пришли к этому месту, ползите к берегу, к безопасной зоне. Звоните спасателям, спасатели обязательно дополнительно позовут медиков, пытайтесь согреться", - рекомендовал Евгений Барановский.