Лед на водоемах может быть обманчив! В МЧС дали пошаговый план, как выбраться из полыньи

Фото: Freepik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/191621fd-90c2-428a-a0a6-5dae068fb942/conversions/0e93b1b7-e5c1-4a42-bfe0-f3b4cba2bf65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/191621fd-90c2-428a-a0a6-5dae068fb942/conversions/0e93b1b7-e5c1-4a42-bfe0-f3b4cba2bf65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/191621fd-90c2-428a-a0a6-5dae068fb942/conversions/0e93b1b7-e5c1-4a42-bfe0-f3b4cba2bf65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/191621fd-90c2-428a-a0a6-5dae068fb942/conversions/0e93b1b7-e5c1-4a42-bfe0-f3b4cba2bf65-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Freepik

На водоемах Беларуси образовался лед из-за сильных морозов, но это не гарантирует безопасность. Официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский в "Актуальном интервью" напомнил о рисках и обязательных правилах поведения на льду.

"Минус (температурный прим. ред.) серьезный, и складывается впечатление, что по всей стране сформировался устойчивый лед на водоемах. Но устойчивый не обязательно безопасный. Да, мы говорим о том, что крепкий лед - это лед толщиной 7-10 см для индивидуального захода, для групп необходима большая толщина. При этом есть места, которые естественным образом снижают эту толщину льда: где густые заросли, где бьют ключи, места сильного течения, места, где проходят какие-то инженерные технические коммуникации - именно там либо будет тонкий лед, либо его не будет вообще. И это может быть покрыто снегом дополнительно", - отметил Евгений Барановский.

МЧС и ОСВОД активно проводят профилактику. "Мы акцентируем внимание на том, что надевание спасательного жилета - это уже не рекомендация, это требование законодательства. Сегодня активно вместе со спасателями ОСВОД профилактируем трагедии: ходим по местам возможного выхода на лед, разговариваем с рыбаками, с молодежью, с людьми, которые просто решили выйти на середину водоема и побалдеть, акцентируем внимание на спасательных жилетах, разъясняем элементарные правила безопасности", - рассказал представитель МЧС.

Евгений Барановский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85854e32-2f8f-4c62-9bd5-154da5b93958/conversions/811d0305-520f-4177-8e04-d55e7d174a4f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85854e32-2f8f-4c62-9bd5-154da5b93958/conversions/811d0305-520f-4177-8e04-d55e7d174a4f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85854e32-2f8f-4c62-9bd5-154da5b93958/conversions/811d0305-520f-4177-8e04-d55e7d174a4f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85854e32-2f8f-4c62-9bd5-154da5b93958/conversions/811d0305-520f-4177-8e04-d55e7d174a4f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если провал все же произошел, главное - не паниковать. "Если вы провалились под лед, это, наверное, самое неприятное, что может произойти. Мы всегда говорим: пожалуйста, успокойтесь, не паникуйте. Но если вы никогда с этим не сталкивались, вы будете обязательно паниковать, - заметил он. - Можно только представить: максимально низкая температура, ваша одежда полностью наполняется водой, и все это тянет вас ко дну".

Евгений Барановский:

"На самом деле продержаться просто на плаву без спасательного жилета - это большая сложность. Не говоря о том, что есть 10 мин до того, как вы получите критическое переохлаждение. Поэтому, в первую очередь, лучше избегать таких случаев, прислушиваться к рекомендациям МЧС".

Он подробно объяснил, как выбраться из полыньи: "Если вдруг это произошло, нужно постараться взять себя в руки, звать на помощь, если это дневное время, если вы видите, что кто-то есть рядышком, стараться держаться за края полыньи. Есть два способа, как можно выбраться. Первый - это упереться спиной к одному краю полыньи, ногами - на другую, и стараться аккуратненько вылезти из этой ловушки".