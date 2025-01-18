В МИД Беларуси советуют гражданам не рисковать, совершая поездки в Литву

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В Министерстве иностранных дел Беларуси советуют гражданам не рисковать, совершая поездки в Литву. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

С 18 января Литва планировала запретить нахождение на своей территории машин с белорусскими номерами, но неожиданно отменила это решение. Прошлым летом была аналогичная ситуация: сразу запрет, потом - отмена. Так как же все-таки белорусам ездить к своим родственникам в соседнюю страну, поинтересовалась БЕЛТА в МИД.

"Само решение о запрете, и мы не раз говорили об этом, создает серьезные проблемы для обычных людей. Притом безосновательно, лишь по прихоти отдельных политиков и всевластных спецслужб Литвы. Очевидно, что такой запрет противоречит международно-правовым нормам, прямо влияет на свободу передвижения, имеет признаки дискриминации по национальному признаку. Но все эти факторы руководство соседней страны уже давно не учитывает, - заявил Анатолий Глаз. - Поэтому и в этой ситуации не стоит им доверять. Ну, может, только если у кого есть ненужный автомобиль - на эксперименты".