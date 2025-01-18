В МИД Беларуси советуют гражданам не рисковать, совершая поездки в Литву

Погода в Беларуси
Гродно5°
Могилев3°
Минск4°
Брест3°
Гомель3°
Витебск2°
Минск
4°
В Министерстве иностранных дел Беларуси советуют гражданам не рисковать, совершая поездки в Литву. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.
С 18 января Литва планировала запретить нахождение на своей территории машин с белорусскими номерами, но неожиданно отменила это решение. Прошлым летом была аналогичная ситуация: сразу запрет, потом - отмена. Так как же все-таки белорусам ездить к своим родственникам в соседнюю страну, поинтересовалась БЕЛТА в МИД.
"Само решение о запрете, и мы не раз говорили об этом, создает серьезные проблемы для обычных людей. Притом безосновательно, лишь по прихоти отдельных политиков и всевластных спецслужб Литвы. Очевидно, что такой запрет противоречит международно-правовым нормам, прямо влияет на свободу передвижения, имеет признаки дискриминации по национальному признаку. Но все эти факторы руководство соседней страны уже давно не учитывает, - заявил Анатолий Глаз. - Поэтому и в этой ситуации не стоит им доверять. Ну, может, только если у кого есть ненужный автомобиль - на эксперименты".
"Никаких серьезных или долгосрочных гарантий нет, ответственного подхода - тоже. Серьезнейшие решения принимаются с легкостью, при отсутствии правовых и морально-этических рамок, без дискуссии и демократических ограничений. Сегодня запрет, завтра - отмена, послезавтра снова запрет. И в любой момент может быть еще что угодно. Вспомните хотя бы ситуацию с ввозом продуктов питания, когда таможня забирала даже воду у детей. Поэтому не стоит рисковать. Пусть лучше родственники приезжают в нашу гостеприимную Беларусь, в безвизовом порядке, не боясь конфискации автомобиля, по понятным и гарантированным правилам въезда и пребывания", - советует дипломат.