В МИД подтвердили факт смерти гражданина Беларуси в Турции

В Министерстве иностранных дел подтвердили факт смерти гражданина Беларуси в Турции, сообщает БЕЛТА .

"Да, действительно 19 января 2025 года в Анталье (Турция) скончался гражданин Беларуси", - заявили в ведомстве. Посольство находится в контакте с семьей ушедшего из жизни белоруса, правоохранительными органами Турции и медицинским учреждением.