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В МИД подтвердили факт смерти гражданина Беларуси в Турции

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Фото: sb.by

В Министерстве иностранных дел подтвердили факт смерти гражданина Беларуси в Турции, сообщает БЕЛТА.

"Да, действительно 19 января 2025 года в Анталье (Турция) скончался гражданин Беларуси", - заявили в ведомстве. Посольство находится в контакте с семьей ушедшего из жизни белоруса, правоохранительными органами Турции и медицинским учреждением.

Обстоятельства смерти уточняются. Родным оказывается все возможное содействие по репатриации тела белоруса.

МИД БеларусиТурция