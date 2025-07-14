В Минобразования назвали стоимость пользования школьными учебниками

"Обеспечение учащихся учреждений общего среднего образования учебниками - одна из мер их социальной защиты. Разработка, издание и в дальнейшем переиздание учебников осуществляется за счет бюджетных средств. Средства законных представителей школьников на эти цели не привлекаются", - подчеркнула Ирина Каржова.

Она отметила, что родители вносят плату за пользование учебниками, размер которой является фиксированным и составляет 0,5 базовой величины за комплект учебников. "Таким образом, стоимость комплекта школьных учебников, которые будут использоваться с 1 сентября, составляет 21 рубль. Никаких изменений в порядок оплаты за пользование учебниками и расчета стоимости не вносилось", - проинформировала представитель Минобразования.