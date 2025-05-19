В Минобразования рассказали, что изменится в школах Беларуси с 1 сентября

С 1 сентября вступают в силу изменения в типовом учебном плане учреждений общего среднего образования Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

С целью формирования целостной картины мира, а также умения критически оценивать исторические события в 10-11-х классах будет преподаваться учебный предмет "История Беларуси в контексте всемирной истории".

Среди изменений также увеличение количества уроков физкультуры. "В новом учебном году вместо двух уроков в неделю по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" будет три. Это введено для повышения двигательной активности учащихся и создания в учреждениях образования комплексной системы здоровьесбережения. Соответственно, будут внесены изменения в учебную программу по этому предмету", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, с 2026 года для всех учащихся 10-х классов будут проводиться 10-дневные учебно-полевые сборы. "На протяжении нескольких лет кадеты и суворовцы проводили учебно-полевые сборы после 10-го класса в течение 10 дней. Такой формат хорошо себя зарекомендовал и будет распространен на всех. При этом сборы начнутся сразу после завершения занятий в 10-м классе - с 26 мая и продолжатся, как и ранее, до 5 июня", - проинформировали в пресс-службе.

Что касается инклюзивного образования, с учетом запросов от родителей учащихся, которые обучаются на дому, типовым учебным планом средней школы установлены часы для освоения предметов "Изобразительное искусство", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Искусство (отечественная и мировая художественная культура)", "Черчение".