В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской. Эти святыни посетили епархии России и Беларуси. Литургию возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин в сослужении духовенства Белорусской православной церкви и гостей Белорусского экзархата. За время пребывания в нашей стране ковчег посетил большие и малые города всех белорусских регионов.