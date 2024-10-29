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В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской

В Минск прибыли мощи преподобных  Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской. Эти святыни посетили епархии России и Беларуси. Литургию возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин в сослужении духовенства Белорусской православной церкви и гостей Белорусского экзархата. За время пребывания в нашей стране ковчег посетил большие и малые города всех белорусских регионов.

Помолиться у мощей святых в столице верующие смогут до вечера понедельника. Знаковое событие приурочено к 25-летию Союзного государства России и Беларуси, которое стало завершающим этапом межгосударственного проекта.

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